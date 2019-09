SdK empfiehlt OSRAM-Aktionären Annahme der ams-Offerte

Werbung

Heute im Fokus

DAX stabil -- OLG Braunschweig: Musterfeststellungsklage gegen VW ist zulässig -- Trump im Angriffsmodus -- Klöckner beendet Fusionsgespräche mit thyssenkrupp anscheinend -- EVOTEC schafft Etappenziel

Gepäckanlage am Frankfurter Flughafen kaputt: Reisende warten auf 30 000 Koffer. Infineon, Siltronic und Co.: Chipwerte leiden mit Tech-Branche unter Konjunktursorgen. Deutsche Beteiligungs AG-Aktie zieht nach Firmenverkauf an. Rheinmetall-Aktie legt zu: Rüstungsauftrag aus Ungarn. IPO: Budweiser Brewing mit starkem Debüt in Hongkong.