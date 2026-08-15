Seabridge Gold legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
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Seabridge Gold hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 13.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,09 CAD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,120 CAD je Aktie erzielt worden.
Redaktion finanzen.net
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