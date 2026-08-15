Seabridge Gold legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

15.08.26 06:35 Uhr

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,09 CAD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,120 CAD je Aktie erzielt worden.

Seabridge Gold hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 13.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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