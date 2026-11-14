Seabridge Gold zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
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Seabridge Gold hat am 12.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Das EPS lag bei 0,06 CAD. Im letzten Jahr hatte Seabridge Gold einen Gewinn von -0,320 CAD je Aktie eingefahren.
Redaktion Finanzen.net
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