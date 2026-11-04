Seaport Therapeutics: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
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Seaport Therapeutics hat am 02.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.
Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0,42 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,420 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Redaktion Finanzen.net
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