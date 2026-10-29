Searchlight Resources stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
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Searchlight Resources hat am 27.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.
Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,010 CAD ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von -0,020 CAD erwirtschaftet worden.
Redaktion Finanzen.net
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