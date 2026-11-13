SeaStar Medical gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

13.11.26 06:35 Uhr

SeaStar Medical lud am 11.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Verlust je Aktie wurde auf 1,03 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das SeaStar Medical ein Ergebnis je Aktie von -1,300 USD vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 255,56 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 0,2 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 0,6 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion Finanzen.net