SEC und EZB arbeiten bei Beaufsichtigung von Wertpapier-Swaps zusammen

FRANKFURT (Dow Jones)--Die US-Aufsichtsbehörde SEC und die EZB haben sich am Montag auf eine Zusammenarbeit bei der Beaufsichtigung von Wertpapier-Swaps geeinigt. Es sei ein "Memorandum of Understanding" vereinbart worden, um sich zu konsultieren, zusammenzuarbeiten und Informationen auszutauschen bei der Beaufsichtigung, Durchsetzung und Überwachung von bestimmten Wertpapier-Swap-Händlern und wichtigen Teilnehmern an Wertpapier-Swaps, die bei der SEC registriert sind und von der EZB beaufsichtigt werden, teilte die SEC in einer Pressemitteilung mit. Dies sei das erste Memorandum of Understanding zwischen der SEC und der EZB.

Das Memorandum soll der SEC die Aufsicht über alle bei ihr registrierten Wertpapier-Swap-Unternehmen in den EU-Mitgliedstaaten, die am einheitlichen Aufsichtsmechanismus (Single Supervisory Mechanism (SSM) der EU teilnehmen, erleichtern. Es soll zudem die Beaufsichtigung der SEC bei den von der EU-Kommission erlassenen Substitutionsanordnungen für Wertpapierfirmen in Frankreich und Deutschland unterstützen und für künftige Anordnungen in anderen EU-Mitgliedsstaaten, die am SSM teilnehmen.

Die substitutive Compliance ermögliche es einem Wertpapier-Swap-Teilnehmer, bestimmte US-Anforderungen nach Titel VII des Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act von 2010 zu erfüllen, durch Einhaltung mit vergleichbaren Rechtsvorschriften der EU und der EU-Mitgliedstaaten.

August 16, 2021 11:16 ET (15:16 GMT)