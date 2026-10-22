NEL-Aktie tiefer: Neuer Chef kommt erst 2027, was erwartet Anleger bis dahin?

Sechs Monate Übergang

22.10.26 10:37 Uhr

Der Nachfolger von Håkon Volldal steht fest, doch bis zum Amtsantritt führt der Finanzchef: Reicht das, damit die Aufträge im Geschäft ankommen?

• Für Anleger ist die Personalie Holum ein Signal, jedoch bleiben operative Unsicherheiten und die unklare strategische Ausrichtung vorerst Risiken, weshalb ein Einstieg nur spekulativ und mit kleinen Positionen sinnvoll ist.

Wasserstoffmanager von Hexagon Purus soll NEL in die nächste Phase führen

Interimsweise lenkt der Finanzchef, während die Auftragsbücher sich füllen

Zwischen Verteidigungsgeschäft und schwachem Alkaline wartet viel Arbeit

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Der Verwaltungsrat von NEL ASA hat gestern Morten Holum zum neuen CEO ernannt. Er löst Håkon Volldal ab, bis zu seinem Amtsantritt leitet Finanzchef Kjell Christian Bjørnsen den Hersteller von Wasserstoff-Elektrolyseuren. Die NEL-Aktie zeigt sich an der Börse in Oslo bei 2,03 NOK zeitweise 1,22 Prozent tiefer.

Interimsphase bis zum Amtsantritt

Wie NEL mitteilte, wird Volldal nach Absprache mit dem Verwaltungsrat Ende Oktober von seinen Führungsaufgaben entbunden. Ab dem 1. November führt Bjørnsen, der seit 2020 CFO ist, das Unternehmen interimistisch. Torbjørn Berg, VP Finance, wird Interims-CFO. Holum übernimmt die Rolle spätestens am 1. Mai 2027, daraus ergibt sich eine Übergangsphase von rund sechs Monaten.

Verwaltungsratschef Arvid Moss sagte zu Bjørnsen, der Verwaltungsrat habe volles Vertrauen in ihn. Er solle mit dem Führungsteam die Strategie weiter umsetzen und mit Kunden an kommerziellem Fortschritt und neuen Aufträgen arbeiten. Für Anleger heißt das, dass die Führung operativ besetzt bleibt, die Handschrift des neuen Chefs aber erst mit seinem Amtsantritt sichtbar wird. Der Analystenkonsens lautet auf Hold, gestützt auf einen einzelnen Analysten (Stand 22. Oktober).

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Holum kommt von Hexagon Purus

Holum ist seit März 2020 President und CEO von Hexagon Purus. Im Jahr 2019 war er als Executive Vice President und COO zu Hexagon Composites gekommen. NEL verweist auf sieben Jahre globale Erfahrung Holums entlang der Wasserstoff-Wertschöpfungskette und will ihn die nächste Phase der kommerziellen Entwicklung führen lassen.

Moss sagte, Holum bringe die breite internationale Erfahrung, Führungsstärke und kommerzielle Denkweise mit, die in dieser Phase nötig seien. Er verwies auf gewonnene Aufträge von Collins Aerospace und einem führenden US-Technologieunternehmen. Verteidigungsanwendungen seien ein zunehmend relevanter potenzieller Wachstumsbereich. Die Absichtserklärung mit Rheinmetall von Mitte Oktober ist allerdings nicht bindend, weitere Schritte hängen von gegenseitiger Vereinbarung ab.

Was Holum bei NEL vorfindet

Die Zahlen zum dritten Quartal, die NEL Mitte Oktober vorlegte, zeigen die Aufgabe des Nachfolgers. Der Umsatz aus Kundenverträgen sank um 63 Prozent auf 112 Millionen Norwegische Kronen. Das EBITDA verschlechterte sich auf minus 93 Millionen Norwegische Kronen nach minus 37 Millionen im Vorjahresquartal. Dahinter stehen zwei Geschäfte mit gegenläufigem Trend, wachsendes PEM und schwaches Alkaline. Der PEM-Umsatz stieg um 65 Prozent, der Alkaline-Umsatz fiel um 91 Prozent.

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Hoffnung machen die Aufträge: Der Auftragseingang lag bei 253 Millionen Norwegischen Kronen nach 57 Millionen im Vorjahresquartal. Fast der gesamte Zuwachs kommt aus dem PEM-Geschäft. Der Kassenbestand schrumpfte dagegen auf 1,08 Milliarden Norwegische Kronen nach 1,76 Milliarden im Vorjahresquartal. Volldal sagte, das starke PEM-Wachstum setze sich im vierten Quartal fort. Das Polster, das der neue Chef vorfindet, ist also kleiner geworden, während die Auftragslage anzieht.

Einordnung für NEL-Anleger

Für Anleger ist die Personalie Holum ein positives Signal, aber noch kein Kaufargument. Mit ihm holt sich NEL einen Manager, der die Wasserstoff-Wertschöpfungskette aus operativer Sicht kennt. Die verhaltene Kursreaktion zeigt jedoch, dass der Markt die Ernennung eher als Weichenstellung denn als Wendepunkt wertet. Bis spätestens Mai 2027 bleibt das Unternehmen in einer Übergangsphase. Strategische Neuausrichtungen, Kostenprogramme oder Kapitalmaßnahmen dürften erst unter Holum Gestalt annehmen. Wer jetzt einsteigt, setzt also auf eine Handschrift, die noch nicht erkennbar ist.

Entscheidend für die Positionierung ist deshalb weniger die Personalie als das operative Spannungsfeld, das die Zahlen zum dritten Quartal offenlegen. Auf der einen Seite stehen ein deutlich gestiegener Auftragseingang und ein wachsendes PEM-Geschäft. Auf der anderen Seite stehen ein eingebrochener Gesamtumsatz, ein tiefer ins Minus gerutschtes EBITDA und ein Kassenbestand, der binnen eines Jahres von 1,76 auf 1,08 Milliarden Kronen geschrumpft ist. Solange das operative Geschäft Geld verbrennt, bleibt die Finanzierungsfrage ein zentrales Risiko, auch mit Blick auf eine mögliche Verwässerung. Die Fantasie rund um Verteidigungsanwendungen ist zwar real, mit der unverbindlichen Absichtserklärung mit Rheinmetall aber bislang mehr Option als Umsatzträger.

Bestehende Aktionäre haben damit wenig Anlass zu hektischen Schritten, neue Anleger aber auch wenig Grund zur Eile. Der Konsens auf Hold, der allerdings auf nur einem Analysten beruht, spiegelt diese Gemengelage wider. Wer bereits investiert ist und an den langfristigen Durchbruch der Elektrolyse glaubt, kann die Interimsphase abwarten. Wer neu einsteigen möchte, sollte die Position eher klein halten und als spekulative Beimischung verstehen. Als nächster Prüfstein bieten sich die Zahlen an, die nach vorläufigem Kalender am 19. Februar 2027 anstehen. Dann wird sich zeigen, ob die PEM-Aufträge in Umsatz umgemünzt werden, wie stark der Kassenbestand weiter schrumpft und ob sich das Alkaline-Geschäft stabilisiert. Erst wenn diese drei Punkte in die richtige Richtung zeigen, dürfte sich ein Einstieg auf breiterer Basis rechtfertigen lassen.

Thomas Zoller, Claudia Stephan, Redaktion finanzen.net

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