Sechs weitere Flüge mit Hilfsgütern der EU für Gaza geplant

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die Europäische Union hat sechs weitere Luftbrückenflüge mit humanitärer Hilfe für die Menschen im abgeriegelten Gazastreifen angekündigt. Am Freitag und Samstag sollen zwei Maschinen mit 55 Tonnen Hilfsgütern von Italien aus Richtung Ägypten abheben, wie die EU-Kommission in Brüssel mitteilte. Sie transportieren der Mitteilung zufolge beispielsweise mobile Lagerhäuser und Kühlgüter an den dortigen Grenzübergang Rafah.

Drei weitere Flüge aus Bukarest sollen laut Kommission Material für Notunterkünfte liefern, zum Beispiel Zelte und Matratzen. Der sechste Flug werde noch diesen Monat aus Ostende in Belgien starten und Hilfsgüter von UN-Agenturen und anderen humanitären Partnern nach Ägypten bringen.

"Unser Engagement für die Menschen im Gazastreifen in Form von humanitärer Hilfe bleibt besonders entschlossen. Darum organisieren wir noch mehr Hilfsgüterflüge, um möglichst vielen Zivilisten Hilfe zukommen zu lassen", sagte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Gleichzeitig arbeite die EU daran, zusätzliche Routen zu erschließen - wie etwa einen Seeverkehrskorridor.

Bislang haben nach Angaben der Kommission schon acht Flüge mit mehr als 372 Tonnen Hilfsgütern Ägypten erreicht. Die Lieferungen wurden dann über den Grenzübergang Rafah von örtlichen humanitären Partnerorganisationen in den Gazastreifen gebracht, in dem wegen israelischer Angriffe Hunderttausende Menschen auf der Flucht sind./vni/DP/nas