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Sechssitzer in Asien

Tesla-Aktie im Fokus: E-Autobauer rollt Model Y L als Sechssitzer für den asiatischen Markt aus

22.04.26 03:45 Uhr
Tesla-Offensive in Asien: Sechssitziger Model Y L sorgt für Aufsehen - NASDAQ-Aktie im Blick | finanzen.net

Tesla setzt auf mehr Platz und flexible Sitze für Familien in neuen asiatischen Märkten. Während das Modell dort boomt, gehen US-Kunden vorerst leer aus.

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• Model Y L in neuen Regionen
• 6-Sitzer in Reihe
• Tesla-Aktie im Blick

Marktstrategie und regionale Expansion

Tesla hat den offiziellen Bestellstart für den lang erwarteten Model Y L in insgesamt acht neuen asiatischen Märkten eingeleitet, wie TESLARATI ausführt. Hierzu gehören unter anderem Japan, Südkorea, Singapur und Thailand. Diese strategische Erweiterung folgt auf die ursprüngliche Einführung der Langversion in China im August 2025 und zielt darauf ab, die Präsenz der Marke in Regionen mit stark steigender Akzeptanz für Elektrofahrzeuge zu festigen. In Märkten wie Malaysia und den Philippinen wurde das Fahrzeug bereits zuvor auf Messen präsentiert, um das Interesse der Käufer frühzeitig zu wecken und Tesla gegenüber der erstarkenden lokalen Konkurrenz zu positionieren, die vermehrt erschwingliche Dreireiher anbietet.

Technische Neuerungen und Raumkonzept

Das markanteste Merkmal des neuen Model Y L ist sein gestrecktes Design, das mit einer Länge von 4.976 Millimetern und einem Radstand von 3.040 Millimetern deutlich über den Maßen der Standardvariante liegt. Dieser zusätzliche Raum ermöglicht eine spezielle 2+2+2-Sitzkonfiguration mit sogenannten "Captain’s Chairs" in der zweiten Reihe, was nicht nur den Komfort erhöht, sondern auch den Zugang zur hintersten Sitzreihe massiv erleichtert, wie TESLARATI schreibt. Trotz der gewachsenen Dimensionen büßt das Fahrzeug nichts an Performance ein und bietet neben einer Beschleunigung von bis zu 4,5 Sekunden auf 100 km/h eine beachtliche WLTP-Reichweite von bis zu 681 Kilometern, unterstützt durch ein Akkupaket von bis zu 97 Kilowattstunden, wie Lavina Shahu von Zacks Research anmerkt.

Wirtschaftliche Analyse und Börsenbewertung

Trotz der technologischen Expansion und der positiven Resonanz in Asien bewertet Zacks die wirtschaftliche Lage des Unternehmens an der Börse Anfang April 2026 kritisch und stuft die Aktie als Verkaufskandidaten ein. Im direkten Vergleich zu traditionellen US-Automobilherstellern sei die Tesla-Aktie überbewertet, da sie ein deutlich erhöhtes Kurs-Umsatz-Verhältnis aufweist. Während die Auslieferungen des neuen Modells für das zweite Quartal 2026 geplant sind und in Asien hohe Absatzzahlen versprechen, bleibt abzuwarten, wie sich die Tesla-Aktie entwickelt und ob der Model Y L irgendwann im US-amerikanischen Markt erhältlich sein wird.

Markus Maier, Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: Sergio Monti Photography / Shutterstock.com, Zhang Peng/LightRocket via Getty Images

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