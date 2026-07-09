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Sechster Castor-Behälter mit Atommüll in Ahaus angekommen

JÜLICH/AHAUS (dpa-AFX) - Der sechste von 152 Castor-Behältern mit Atommüll aus dem ehemaligen Forschungsreaktor Jülich hat das Zwischenlager in Ahaus erreicht. In der Nacht brachte ein Schwerlasttransporter den Behälter ohne Zwischenfälle ans Ziel, wie die Polizei mitteilte. Die Polizei hatte den Atommüll-Transport quer durch NRW erneut mit einem Großaufgebot aus schätzungsweise Hunderten Beamten an den Start- und Zielpunkten sowie auf der Strecke abgesichert. Die betroffenen Autobahnabschnitte wurden jeweils gesperrt.

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In der Summe handelt es sich bei der Verlagerung der 152 Castor-Behälter um einen der größten Atommüll-Transporte auf der Straße seit Jahrzehnten. Rund 300.000 Brennelement-Kugeln sind in den Spezialbehältern eingepackt. Die Termine, die genauen Fahrtrouten und Alternativstrecken wurden aus Sicherheitsgründen nicht vorher bekanntgegeben./vd/DP/zb

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