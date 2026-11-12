Sector Perform-Analyse: RBC Capital Markets bewertet Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie

Einstufung im Blick

12.11.26 11:43 Uhr

Das Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Papier wurde einer genauen Prüfung durch RBC Capital Markets-Analyst Ben Cohen unterzogen.

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Munich Re nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 530 Euro auf "Sector Perform" belassen. Der Nettogewinn entspreche der Vorabankündigung vom 23. Oktober, schrieb Ben Cohen am Donnerstag. Auch die höheren Zielsetzungen seien seitdem schon bekannt gewesen und mittlerweile im Konsens eingearbeitet. In den neuen Details liege der Fokus nun auf dem Bereich Schaden- und Unfallrückversicherung, in dem sich das Wachstum verbessert habe.

Aktienauswertung: Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Um 11:27 Uhr sprang die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,7 Prozent auf 579,20 EUR zu. Also hat der Anteilsschein noch ein Abwärtsrisiko von 8,49 Prozent gerechnet zum festgelegten Kursziel. Von der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 99.792 Stück gehandelt. Seit Beginn des Jahres 2026 legte das Papier um 7,9 Prozent zu. Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 12.11.2026 präsentieren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 02:51 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 02:51 / EST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.