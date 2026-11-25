Papier unter der Lupe

Hier sind die Resultate der gründlichen Untersuchung der Hannover Rück-Aktie durch RBC Capital Markets.

Die kanadische Bank RBC hat Hannover Rück auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 280 Euro belassen. Vor einer Investorenveranstaltung habe der Rückversicherer den Ausblick auf 2027 sowie Ziele für die Jahre bis 2029 vorgestellt, schrieb Ben Cohen in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Ersterer liege leicht über den Erwartungen. Die Wachstumsziele für das operative Ergebnis (Ebit) überträfen die durchschnittlichen Markterwartungen ebenfalls, entsprächen aber seinen Prognosen. Hannover Rück bleibe der beste europäische Branchenvertreter. Der Bewertungsaufschlag preise dies aber schon ein.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Hannover Rück-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Um 11:57 Uhr rutschte die Hannover Rück-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 296,80 EUR ab. Somit hat die Aktie noch ein Abwärtsrisiko von 5,66 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 18.778 Hannover Rück-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für das Hannover Rück-Papier um 17,1 Prozent aufwärts.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2026 / 02:57 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2026 / 02:57 / EST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.