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Sector Perform für MTU Aero Engines-Aktie nach RBC Capital Markets-Analyse

30.04.26 10:49 Uhr
Sector Perform-Urteil mit Folgen? RBC Capital Markets beurteilt die MTU Aero Engines-Aktie neu | finanzen.net

RBC Capital Markets hat eine eingehende Analyse der MTU Aero Engines-Aktie durchgeführt. Hier sind die Ergebnisse.

Werte in diesem Artikel
Aktien
MTU Aero Engines AG
288,00 EUR 5,10 EUR 1,80%
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Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für MTU nach Zahlen mit einem Kursziel von 365 Euro auf "Sector Perform" belassen. Die Resultate des Triebwerkbauers hätten im Rahmen der Erwartungen gelegen, schrieb Mark Fielding am Donnerstagmorgen. Einem etwas schwächeren Wachstum hätten stärkere Margen gegenüber gestanden. Das Highlight des ersten Quartals sei der starke Free Cashflow.

Aktienauswertung: Die MTU Aero Engines-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Die MTU Aero Engines-Aktie notierte im XETRA-Handel um 10:33 Uhr in Grün und gewann 1,1 Prozent auf 286,60 EUR. Aufgrund dessen weist das Papier noch eine Kurssteigerungsmöglichkeit von 27,36 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 66.916 MTU Aero Engines-Aktien. Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Minus von 19,3 Prozent zu Buche. Die Vorlage der Q1 2026-Finanzkennzahlen wird am 30.04.2026 erwartet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 02:50 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 02:50 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: MTU Aero Engines

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