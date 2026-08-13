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Sector Perform-Note für Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie: Neue Analyse von RBC Capital Markets

Sector Perform-Note für Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie: Neue Analyse von RBC Capital Markets

RBC Capital Markets hat eine sorgfältige Analyse der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie durchgeführt. Hier sind die festgestellten Ergebnisse.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
45.78 EUR 0.16 EUR 0.35 %
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Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Mercedes-Benz von 53 auf 54 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Tom Narayan passte seine Bewertungsmodelle für die deutschen Autobauer an die jüngsten Quartalszahlen, seine Gespräche mit den Management-Teams sowie aktuelle Investoren-Rückmeldungen an. Generell bleibt er für die EU-Automobilhersteller vorsichtig, wie er am Donnerstag schrieb. Als Belastungsfaktoren nannte er den abgeschwächten chinesischen Absatzmarkt und den zunehmenden Wettbewerb in Europa.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zur Zeit der Analyse

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie konnte um 10:27 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 45,55 EUR. Also weist das Papier noch Spielraum von 18,56 Prozent nach oben im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 150.146 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien den Besitzer. Das Papier fiel seit Jahresanfang 2026 um 18,9 Prozent zurück. Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.10.2026 veröffentlicht.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 17:42 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2026 / 17:42 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Vladi333 / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
10:41 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector Perform RBC Capital Markets
03.08.26 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy Jefferies & Company Inc.
03.08.26 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy Goldman Sachs Group Inc.
03.08.26 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy Deutsche Bank AG
30.07.26 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Kaufen DZ BANK