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Sector Perform-Note für Siemens-Aktie: Neue Analyse von RBC Capital Markets

Sector Perform-Note für Siemens-Aktie: Neue Analyse von RBC Capital Markets

Die Siemens-Aktie wurde von RBC Capital Markets genauestens überprüft. Hier sind die Resultate.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Siemens AG
271.40 EUR 6.50 EUR 2.45 %
Charts | News | Analysen

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Siemens vor Quartalszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 280 Euro belassen. Die Umsatzdynamik im Industriegütersektor verbessere sich trotz konjunktureller Risiken, schrieb Mark Fielding in einer Sektorstudie am Freitag. Das sollte sich im dritten Quartal fortgesetzt haben. Und es dürfte sich auch in den Aussagen zu 2027 widerspiegeln, trotz fortgesetzter Zurückhaltung der Unternehmen. Bei Siemens entwickelten sich die Segmente Smart Infrastructure und Digital Industries gut.

Aktienauswertung: Die Siemens-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Die Siemens-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:51 Uhr in Grün und gewann 2,5 Prozent auf 270,90 EUR. Daher zeigt die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 3,36 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Von der Siemens-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 143.447 Stück gehandelt. Auf Jahressicht 2026 kletterte die Aktie um 15,7 Prozent aufwärts. Siemens dürfte die Quartalsergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 12.11.2026 präsentieren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2026 / 00:29 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2026 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Vladi333 / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
12:06 Siemens Sector Perform RBC Capital Markets
02.10.26 Siemens Kaufen DZ BANK
01.10.26 Siemens Hold Deutsche Bank AG
29.09.26 Siemens Overweight JP Morgan Chase & Co.
29.09.26 Siemens Buy UBS AG

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