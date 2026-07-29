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BMW-Analyse im Fokus

Sector Perform von RBC Capital Markets für BMW-Aktie

Sector Perform von RBC Capital Markets für BMW-Aktie

RBC Capital Markets-Analyst Tom Narayan hat eine gründliche Analyse des BMW-Papiers durchgeführt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BMW AG
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Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für BMW nach Zahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 62 Euro belassen. Wie bereits im Pre-Close Call zum zweiten Quartal dargelegt, habe sich der Autobauer in diesem Quartal mit verschiedenen Belastungsfaktoren konfrontiert gesehen, schrieb Tom Narayan in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Interesse dürfte sich nun auf die Investorenveranstaltung am 29. und 30. September richten. Dort könnten es einen besseren Einblick in die langfristigen Aussichten und die Strategie des Unternehmens geben. Zudem könnte ein möglichen Einstieg in Nicht-Automobilbereiche ? etwa Robotik ? bekannt gegeben werden.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die BMW-Aktie am Tag der Analyse

Um 15:57 Uhr stieg die BMW-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,1 Prozent auf 60,38 EUR. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über ein Aufwärtspotenzial von 2,68 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 922.054 BMW-Aktien den Besitzer. Das Papier büßte seit Beginn des Jahres 2026 31,4 Prozent ein.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 06:08 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 06:08 / EDT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Harold Cunningham/Getty Images

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16:11 BMW Sector Perform RBC Capital Markets
14:16 BMW Overweight JP Morgan Chase & Co.
14:06 BMW Outperform Bernstein Research
11:41 BMW Hold Jefferies & Company Inc.
14.07.26 BMW Buy Deutsche Bank AG