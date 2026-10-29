Sector Perform von RBC Capital Markets für MTU Aero Engines-Aktie
Das MTU Aero Engines-Papier wurde von RBC Capital Markets-Analyst Mark Fielding genauer unter die Lupe genommen.
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Die kanadische Bank RBC hat MTU nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 365 Euro auf "Sector Perform" belassen. Der Triebwerkhersteller habe erwartungsgemäß ordentlich abgeschnitten und mit der Barmittelentwicklung leicht positiv überrascht, schrieb Mark Fielding am Donnerstag. Die angepassten Jahresziele nähmen die Konsensschätzungen schon weitgehend vorweg. Die Aktie hält er für fair bewertet.
Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die MTU Aero Engines-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse
Die Aktie notierte um 13:03 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 333,10 EUR zu. Insofern weist der Anteil noch Luft nach oben: 9,58 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. 112.566 MTU Aero Engines-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für die Aktie um 5,2 Prozent nach unten. Mit der Quartalsbilanzvorlage von MTU Aero Engines wird am 29.10.2026 gerechnet.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 03:45 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 03:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Bildquellen: MTU Aero Engines