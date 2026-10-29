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Aktie im Blick

Sector Perform von RBC Capital Markets für MTU Aero Engines-Aktie

Sector Perform von RBC Capital Markets für MTU Aero Engines-Aktie

Das MTU Aero Engines-Papier wurde von RBC Capital Markets-Analyst Mark Fielding genauer unter die Lupe genommen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
MTU Aero Engines AG
322.60 EUR -10.50 EUR -3.15 %
Charts | News | Analysen

Die kanadische Bank RBC hat MTU nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 365 Euro auf "Sector Perform" belassen. Der Triebwerkhersteller habe erwartungsgemäß ordentlich abgeschnitten und mit der Barmittelentwicklung leicht positiv überrascht, schrieb Mark Fielding am Donnerstag. Die angepassten Jahresziele nähmen die Konsensschätzungen schon weitgehend vorweg. Die Aktie hält er für fair bewertet.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die MTU Aero Engines-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Aktie notierte um 13:03 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 333,10 EUR zu. Insofern weist der Anteil noch Luft nach oben: 9,58 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. 112.566 MTU Aero Engines-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für die Aktie um 5,2 Prozent nach unten. Mit der Quartalsbilanzvorlage von MTU Aero Engines wird am 29.10.2026 gerechnet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 03:45 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 03:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: MTU Aero Engines

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Datum Rating Analyst
13:56 MTU Aero Engines Outperform Bernstein Research
13:16 MTU Aero Engines Sector Perform RBC Capital Markets
11:31 MTU Aero Engines Buy Jefferies & Company Inc.
10:21 MTU Aero Engines Overweight JP Morgan Chase & Co.
13.10.26 MTU Aero Engines Buy Jefferies & Company Inc.

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