Sectra Redemption Registered B vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Sectra Redemption Registered B hat am 05.06.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.04.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,82 SEK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,680 SEK je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat Sectra Redemption Registered B 1,03 Milliarden SEK umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 13,03 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 914,1 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

Sectra Redemption Registered B hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 2,93 SEK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 2,92 SEK je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 3,54 Milliarden SEK vermeldet – das entspricht einem Plus von 9,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 3,24 Milliarden SEK in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.net