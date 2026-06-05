Sectra Registered B legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
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Sectra Registered B hat am 05.06.2026 die Bücher zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Sectra Registered B hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,82 SEK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,680 SEK je Aktie gewesen.
Beim Umsatz wurden 1,03 Milliarden SEK gegenüber 914,1 Millionen SEK im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 2,93 SEK. Im Vorjahr waren 2,92 SEK je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz lag bei 3,54 Milliarden SEK – das entspricht einem Zuwachs von 9,32 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 3,24 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.
Analysten waren im Durchschnitt von einem Gewinn je Aktie von 3,05 SEK und einem Umsatz von 3,25 Milliarden SEK für das Geschäftsjahr ausgegangen.
Redaktion finanzen.net
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