Sectra Registered B öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
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Sectra Registered B hat am 25.11.2026 das Zahlenwerk zum am 31.10.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
In Sachen EPS wurden 1,18 SEK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Sectra Registered B 0,770 SEK je Aktie eingenommen.
Auf der Umsatzseite hat Sectra Registered B im vergangenen Quartal 1,22 Milliarden SEK verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 43,20 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Sectra Registered B 850,6 Millionen SEK umsetzen können.
Redaktion Finanzen.net
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