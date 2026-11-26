Auf der Umsatzseite hat Sectra Registered B im vergangenen Quartal 1,22 Milliarden SEK verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 43,20 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Sectra Registered B 850,6 Millionen SEK umsetzen können.

In Sachen EPS wurden 1,18 SEK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Sectra Registered B 0,770 SEK je Aktie eingenommen.

Sectra Registered B hat am 25.11.2026 das Zahlenwerk zum am 31.10.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

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Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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