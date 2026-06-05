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Sectra Un informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

08.06.26 06:35 Uhr

Sectra Un lud am 05.06.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es stand ein EPS von 0,09 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Sectra Un noch ein Gewinn pro Aktie von 0,070 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 112,4 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 89,2 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 0,310 USD. Im letzten Jahr hatte Sectra Un einen Gewinn von 0,280 USD je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 22,87 Prozent auf 377,09 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 306,90 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.net

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