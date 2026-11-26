Sectra Un präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Sectra Un hat am 25.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.10.2026 endete.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,12 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,080 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz wurden 125,0 Millionen USD gegenüber 89,9 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion Finanzen.net
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