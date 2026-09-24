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Secunet-Finanzchefin geht überraschend - Nachfolgerin kommt von Arvato Systems

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secunet Security Networks AG
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ESSEN (dpa-AFX) - secunet Security Networks bekommt überraschend eine neue Finanzvorständin. Alexandra Heine solle mit Wirkung zum 1. Januar 2027 den Posten übernehmen, teilte das IT-Sicherheitsunternehmen am Donnerstag in Essen mit. Sie folgt auf Jessica Nospers, deren Vorstandsmandat Ende September "einvernehmlich" endet, wie es hieß. Nospers war zum 1. Juni 2024 bei Secunet angetreten.

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Ihre Nachfolgerin Heine kommt aus der IT-Branche und war zuletzt Finanzchefin beim Dienstleister Arvato Systems. Davor hatte sie unterschiedliche Führungspositionen im Bertelsmann-Konzern inne. In der Übergangsphase bis zu ihrem Antritt soll Secunet-Chef Marc-Julian Siewert die Aufgaben des Finanzchefs zusätzlich übernehmen./tav/jha/

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Datum Rating Analyst
11:56 secunet Security Networks Buy Warburg Research
17.08.26 secunet Security Networks Buy Warburg Research
14.08.26 secunet Security Networks Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.07.26 secunet Security Networks Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.07.26 secunet Security Networks Buy Warburg Research

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