Secunet-Finanzchefin geht überraschend - Nachfolgerin kommt von Arvato Systems

24.09.26 12:58 Uhr

Ihre Nachfolgerin Heine kommt aus der IT-Branche und war zuletzt Finanzchefin beim Dienstleister Arvato Systems. Davor hatte sie unterschiedliche Führungspositionen im Bertelsmann-Konzern inne. In der Übergangsphase bis zu ihrem Antritt soll Secunet-Chef Marc-Julian Siewert die Aufgaben des Finanzchefs zusätzlich übernehmen./tav/jha/

ESSEN (dpa-AFX) - secunet Security Networks bekommt überraschend eine neue Finanzvorständin. Alexandra Heine solle mit Wirkung zum 1. Januar 2027 den Posten übernehmen, teilte das IT-Sicherheitsunternehmen am Donnerstag in Essen mit. Sie folgt auf Jessica Nospers, deren Vorstandsmandat Ende September "einvernehmlich" endet, wie es hieß. Nospers war zum 1. Juni 2024 bei Secunet angetreten.

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