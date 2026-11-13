secunet: Ist das jetzt eine Einstiegschance?

Die Aktie von secunet ist nach den Neunmonatszahlen massiv eingebrochen. Dabei entwickelt sich die Nachfrage hervorragend, und auch das Umsatzwachstum überzeugt. Doch bei der Profitabilität, an die der Markt hohe Erwartungen geknüpft hatte, hat das Unternehmen enttäuscht. Ist der Kursrutsch schon eine Kaufchance?

Ein Kurseinbruch von rund 17 Prozent ist eine heftige Reaktion auf Zahlen, die auf den ersten Blick durchaus überzeugen. Die secunet Security Networks AG wächst kräftig und verzeichnet eine ausgezeichnete Auftragsentwicklung. Nach der jüngsten Kursrally waren allerdings auch die Erwartungen ausgesprochen hoch, was sich in einer entsprechend ambitionierten Bewertung niederschlug. In einer solchen Konstellation verzeiht die Börse kaum einen Schönheitsfehler – und genau den hat sich secunet jetzt geleistet.

Wachstum bleibt dynamisch

secunet gehört zu den führenden deutschen Anbietern von Cybersecurity-Lösungen für Behörden, Streitkräfte und kritische Infrastrukturen und ist besonders stark bei hochsicheren IT-Systemen und Verschlüsselungstechnologien positioniert. Im Bereich Defence & Space profitiert das Unternehmen zudem von steigenden Verteidigungsausgaben und dem Streben nach digitaler Souveränität.

In den ersten neun Monaten steigerte secunet den Umsatz um 19,3 Prozent auf 339,8 Mio. Euro. Während sich der Public Sector mit einem Plus von 29,2 Prozent besonders dynamisch entwickelte, ist der Umsatz im deutlich kleineren Business Sector, also dem Geschäft mit der Privatwirtschaft, um etwa die Hälfte eingebrochen.

Oktober bringt Auftragsschub

Noch beeindruckender ist die Entwicklung des Auftragseingangs, der nach neun Monaten mit 392,5 Mio. Euro um 25 Prozent über dem Vorjahreswert lag und einer Book-to-Bill-Ratio von 1,2 entsprach. Während der Beitrag des dritten Quartals vergleichsweise schwach ausfiel und Anlass zur Sorge vor einer Abkühlung hätte geben können, folgte im Oktober, also nach dem Berichtszeitraum, ein erneuter Auftragsschub mit einem Volumen von 120 Mio. Euro.

Profitabilität enttäuscht

Was für die Ernüchterung sorgte, waren nicht der Umsatz oder der Auftragseingang, sondern das Ergebnis. Denn das EBIT ging nach neun Monaten um 7,8 Prozent auf 22,9 Mio. Euro zurück, wobei der Rückgang im dritten Quartal sogar 19,2 Prozent betrug und die EBIT-Marge im Quartal von 15,6 auf 10,6 Prozent sank. Verantwortlich dafür sind insbesondere Investitionen in den Ausbau und die Neuorganisation des Unternehmens, die im dritten Quartal zu einmaligen Transformationskosten von 2,3 Mio. Euro geführt haben. Doch auch bereinigt um diese Belastung wäre das EBIT um rund 6 Prozent geschrumpft. Dass die Profitabilität auch jenseits dieser Sonderkosten unter Druck steht, zeigt vor allem die deutlich gesunkene Bruttomarge.

Ambitioniertes Schlussquartal

Trotz dieser Ergebnisschwäche im dritten Quartal hat der Vorstand die Jahresprognose bestätigt und erwartet weiterhin einen Umsatz am oberen Ende der Zielspanne von 460 bis 500 Mio. Euro, während für das EBIT unverändert 53 bis 58 Mio. Euro prognostiziert werden. Dafür müsste secunet im Schlussquartal ein EBIT von 30 bis 35 Mio. Euro erzielen, nach 26,7 Mio. Euro im Vorjahresquartal. Bei einem Umsatz von rund 160 Mio. Euro entspräche das einer EBIT-Marge von 19 bis 22 Prozent. Das ist nicht ausgeschlossen, angesichts der jüngsten Margenentwicklung aber ambitioniert.

Bewertung als Kernproblem

Für sich genommen sind die Zahlen keineswegs schlecht, und die Auftragssituation ist sogar hervorragend. Allerdings war ein Großteil…

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