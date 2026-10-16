SecUR Credentials stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

16.10.26 06:35 Uhr

SecUR Credentials veröffentlichte am 14.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,15 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte SecUR Credentials -0,930 INR je Aktie generiert.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 233,33 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,5 Millionen INR umgesetzt, gegenüber 0,5 Millionen INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.net