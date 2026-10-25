Securitas Registered B präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Securitas Registered B ließ sich am 23.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Securitas Registered B die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,68 SEK präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,09 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0,12 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 38,57 Milliarden SEK umgesetzt, gegenüber 38,52 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.net
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