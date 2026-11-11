Securitize gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
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Securitize stellte am 09.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,41 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,080 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Redaktion Finanzen.net
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