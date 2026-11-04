Sedemac Mechatronics präsentierte Quartalsergebnisse

04.11.26 06:35 Uhr

Die Schätzungen der Analysten hatten bei einem Gewinn je Aktie von 11,60 INR sowie einem Quartalsumsatz in Höhe von 4,04 Milliarden INR gelegen.

Sedemac Mechatronics äußerte sich am 03.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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