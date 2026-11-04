Sedemac Mechatronics präsentierte Quartalsergebnisse
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Sedemac Mechatronics äußerte sich am 03.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
Die Schätzungen der Analysten hatten bei einem Gewinn je Aktie von 11,60 INR sowie einem Quartalsumsatz in Höhe von 4,04 Milliarden INR gelegen.
Redaktion Finanzen.net
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