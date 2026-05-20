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Sedemac Mechatronics stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

21.05.26 06:35 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Sedemac Mechatronics Limited Registered Shs
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Sedemac Mechatronics hat am 18.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 23,91 INR beziffert, während im Vorjahr 10,76 INR je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 60,76 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 10,58 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahr waren 6,58 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Gesamtjahr hatten bei einem Gewinn von 23,50 INR je Aktie gelegen. Die Umsatzschätzung für das Gesamtjahr hatten sie auf 10,58 Milliarden INR beziffert.

Redaktion finanzen.net

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