DAX24.273 -0,4%ESt505.444 -0,8%Top 10 Crypto15,86 -5,3%Dow45.282 -0,8%Nas21.449 -0,2%Bitcoin94.609 -0,3%Euro1,1630 +0,1%Öl68,51 -0,3%Gold3.378 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 PUMA 696960 Novo Nordisk A3EU6F Commerzbank CBK100 Lufthansa 823212 RENK RENK73 Deutsche Bank 514000 Siemens Energy ENER6Y Palantir A2QA4J BYD A0M4W9 Bayer BAY001 Volkswagen (VW) vz. 766403 BASF BASF11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Wall Street schließt in Rot -- DAX letztlich tiefer -- Lufthansa ordnet sich wohl neu -- UniCredit, PUMA, DHL, Rüstungsaktien, NIO, Novo Nordisk, Bayer, Siemens Energy, RWE, Orsted, Valneva im Fokus
Top News
Howard Marks warnt: Der Markt ist überteuert, nur die "Magnificent Seven" mit NVIDIA-Aktie überzeugen Howard Marks warnt: Der Markt ist überteuert, nur die "Magnificent Seven" mit NVIDIA-Aktie überzeugen
Nicht nur Tesla setzt auf Bitcoin: Milliarden-Reserven in Musks Raumfahrtfirma SpaceX Nicht nur Tesla setzt auf Bitcoin: Milliarden-Reserven in Musks Raumfahrtfirma SpaceX
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Börsenspiel Trader: Bereiten Sie sich auf die Realität an den Finanzmärkten vor und gewinnen Sie einen Range Rover Evoque. Jetzt kostenlos anmelden!

Seehäfen fordern von Pistorius Geld aus dem Wehretat

26.08.25 06:12 Uhr

HAMBURG (dpa-AFX) - Die Seehäfen fordern von Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) Geld aus dem regulären Verteidigungsetat. Das geht aus einem Brief des Zentralverbands der deutschen Seehafenbetriebe (ZDS) hervor, von dem eine Kopie der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Eine Summe geht aus dem Brief nicht hervor. Aber nach Bewertung der Häfen werden drei Milliarden Euro gebraucht, um sich auf einen Verteidigungsfall vorzubereiten.

Wer­bung

In dem Schreiben des Hamburger Branchenverbands, der mehr als 150 Betriebe vertritt, heißt es: "Als logistische Drehscheiben sind die Seehäfen für militärische Aufmarschszenarien von zentraler Bedeutung." Im Ernstfall müssten Material und Soldaten der Bundeswehr und der Nato-Partner über die Häfen transportiert werden.

Zudem seien die Häfen exponierte Ziele und im Verteidigungsfall "first line of attack", also die erste Angriffslinie. Das habe die Geschichte gezeigt. "Darauf müssen wir uns einstellen, auch wenn wir hoffen, dass es nie zum Ernstfall kommt", heißt es in dem Brief.

Flächen, Mauern und Bahninfrastruktur müssen erneuert werden

Laut ZDS soll das Geld aus dem Verteidigungshaushalt in Schwerlastflächen, Kaimauern und Eisenbahninfrastruktur fließen sowie in nicht näher beschriebene Schutzmaßnahmen für Hafenanlagen gegen Angriffe und Cyberbedrohungen. Der ZDS begründet die Forderung damit, dass Verteidigung originäre Bundesaufgabe sei und bleibe.

Wer­bung

Der Verband schlägt einen Dual-Use-Ansatz vor: Investitionen sollen wohl zivil als auch militärisch genutzt werden. Unterzeichnet haben den Brief die scheidende ZDS-Präsidentin Angela Titzrath und der Hauptgeschäftsführer des Verbands, Florian Keisinger. Eine Kopie des Schreibens vom 15. Juli, das zuvor nicht bekanntgeworden ist, liegt den Wirtschaftsministerinnen und -ministern der Küstenländer vor, wie es darin heißt.

Nach dem Haushaltsentwurf der Bundesregierung soll der Verteidigungsetat in diesem Jahr um rund zehn Milliarden auf 62,4 Milliarden Euro steigen. Dazu kommen 24 Milliarden Euro aus dem sogenannten Sondervermögen.

Investitionsbedarf insgesamt von 15 Milliarden Euro

Die wichtigsten deutschen Seehäfen nach Umschlag sind Hamburg, Bremerhaven, Wilhelmshaven und Rostock. Den gesamten Investitionsbedarf in den Seehäfen beziffert der ZDS auf rund 15 Milliarden Euro.

Wer­bung

Der Bund zahlt den Ländern gegenwärtig jährlich rund 38,3 Millionen Euro für die Seehäfen. Häfen und Küstenländer kritisieren die Summe als unzureichend. Das Bundesverkehrsministerium kündigte Anfang Juli an, über vier Jahre zusätzlich 400 Millionen Euro für die klimafreundliche Modernisierung von Schifffahrt und Häfen bereitzustellen./lkm/DP/zb