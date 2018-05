Seehofer - Gesetz zu Familiennachzug nächste Woche im Kabinett

Berlin (Reuters) - Der Streit um den Familiennachzug von Flüchtlingen mit eingeschränktem Schutz ist in der Regierung beigelegt.

Der Gesetzentwurf soll laut Innenminister Horst Seehofer am Mittwoch von der Regierung beschlossen werden. "Wir werden nächste Woche das Kabinett erreichen", sagte der CSU-Politiker am Donnerstag in Berlin. Eine Verabschiedung in Bundestag und Bundesrat rechtzeitig vor dem 1. August sei damit möglich.

Vorgesehen ist, dass zu Personen mit subsidiärem Schutzstatus ab August 1000 Angehörige pro Monat nachziehen dürfen. Ein Kompromiss sieht laut Seehofer vor, dass in den ersten fünf Monaten als Anlaufphase ein nicht ausgeschöpftes Kontingent auf einen anderen Monat übertragen werden kann. Man werde also für die ersten fünf Monate eine Gesamtbetrachtung anstellen. 2018 könnten ab August damit noch 5000 Familienangehörige nach Deutschland kommen. Ab Januar gelte dann uneingeschränkt das Kontingent von 1000 Personen pro Monat "und nicht mehr", sagte der Minister.

Es gebe auch eine Verwaltungsvereinbarung zwischen dem Innenministerium und dem Auswärtigen Amt. Das Bundesverwaltungsamt solle die Auswahl der 1000 Personen treffen. Den Bescheid und das Visum erteile jedoch das Auswärtige Amt.