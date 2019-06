Seehofer: Stärkung des ländlichen Raums ist Herkulesaufgabe

CUXHAVEN (dpa-AFX) - Die Menschen in den ländlichen Regionen sollen nach dem Willen von Heimatminister Horst Seehofer (CSU) dieselben Chancen erhalten wie die in der Stadt. Dafür sei es wichtig, auf dem Land den öffentlichen Personennahverkehr grundlegend zu verbessern, schnelles Internet einzuführen und Funklöcher zu schließen, sagte Seehofer am Freitag in Cuxhaven. Dies sei eine Herkulesaufgabe. "Menschen sollen dort leben können, wo sie leben wollen", sagte er.

Cuxhaven war Seehofers dritte Station auf seiner Sommereise, die den Minister quer durch Deutschland in alle Bundesländer führt. Dabei wird er vor allem ländlich geprägte Regionen besuchen.

Das mit Abstand wichtigste Thema sei für die Menschen vor Ort eine funktionierende Mobilität, betonte Seehofer. Er halte aber nichts davon, von oben aufgestülpte Generalkonzepte umzusetzen. Vielmehr müssten die Ideen für eine bessere Versorgung des öffentlichen Personennahverkehrs aus der Region kommen. Diese sollten dann vom Bund und den Bundesländern gefördert, unterstützt oder zumindest nicht behindert werden, so Seehofer.

Er kündigte an, dass der Bund Milliarden in die Hand nehmen werde, um auf dem Land schnelles Internet aufzubauen und Funklöcher zu schließen. Die Mittel kämen aus der Versteigerung der Lizenzen für den Mobilfunkstandard 5G. Das Geld werde für die Stärkung derjenigen Regionen genutzt, wo sich Investitionen für Unternehmen aus wirtschaftlicher Sicht nicht lohnten. Andernfalls wären die Menschen dort unterversorgt und dann sei es nur noch eine Frage der Zeit, "dass die Menschen von dort verschwinden"./jbi/DP/zb