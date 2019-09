Seeleute von britischem Öltanker auf dem Weg nach Dubai

STOCKHOLM (dpa-AFX) - Sieben freigelassene Besatzungsmitglieder des Öltankers, der im Juli vom Iran beschlagnahmt wurde, sind auf dem Weg zu ihren Familien. Der Chef der schwedischen Reederei Stena Bulk, Erik Hånell, sagte am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur, seine Leute würden nun einen "sicheren" Ort in Dubai ansteuern. Dort würden sie ärztlich untersucht und befragt, bevor sie in ihre Heimatländer zurückkehrten. Welche Nationalität die Freigelassenen haben, wollte er nicht sagen.

Das Schiff, die "Stena Impero", fuhr unter britischer Flagge, als es von den iranischen Revolutionsgarden in der Straße von Hormus festgesetzt wurde. Es soll gegen Seeverkehrsvorschriften verstoßen haben, was die Reederei bestreitet. Die Mannschaft kommt aus Indien, Lettland, den Philippinen und Russland.

16 Seeleute befinden sich noch immer auf dem Schiff. "Wir arbeiten weiterhin unermüdlich an der Freilassung der verbleibenden Besatzung an Bord der "Stena Impero"", sagte Hånell. Im vergangenen Monat hatte Hånell mit dem iranischen Außenminister Mohammed Dschawad Sarif gesprochen, als dieser Stockholm besuchte./sh/DP/zb