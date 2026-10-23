SeeYA Technology A veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
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SeeYA Technology A hat am 21.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Es stand ein EPS von 0,08 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei SeeYA Technology A noch ein Gewinn pro Aktie von -0,040 CNY in den Büchern gestanden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 409,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 724,1 Millionen CNY umgesetzt, gegenüber 142,3 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.net
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