Seibert: Merkel macht sich "große Sorgen" wegen Corona-Lage

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) ist nach Angaben von Regierungssprecher Steffen Seibert sehr besorgt über die sich wieder zuspitzende Corona-Situation in den Kliniken. "Die Pandemie ist nicht etwa, wie mancher vielleicht im Sommer gedacht hat, am Abklingen, sondern sie fordert uns jetzt und in den kommenden Wochen wieder mit großer Wucht heraus", sagte Seibert. Die Zahl der Menschen, die im Krankenhaus behandelt werden müssten, steige seit Wochen, in einigen Regionen sei die Situation in den Kliniken "schon wieder sehr zugespitzt", sagte er.

"Das macht der Bundeskanzlerin insgesamt große Sorgen. Was ihr genauso große Sorgen macht, ist, dass wir weiterhin über 16 Millionen ungeimpfte Erwachsene in Deutschland haben, mehr als 3 Millionen Ungeimpfte über 60 Jahren." Für die 55,6 Millionen vollständige Geimpften plane niemand weitere Beschränkungen, betonte Seibert. Spitze sich die Lage in den Krankenhäusern zu, seien aber weitere Beschränkungen nur bei nicht Geimpften mit "2G"-Regelungen möglich. Das sei aber "Sache der Länder in eigener Verantwortung".

