Seibert: Merkel offen für Verhandlungen zum Fall Maaßen

FRANKFURT (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat sich einer Neuverhandlung im Fall Maaßen gegenüber offen gezeigt. "Die Bundeskanzlerin, der Bundesinnenminister und die SPD-Vorsitzende stehen miteinander in Kontakt über das am Dienstag vereinbarte Vorgehen bezüglich des derzeitigen Präsidenten des Bundesamtes für Verfassungsschutz", sagte Regierungssprecher Steffen Seibert laut Mitteilung. "Die Bundeskanzlerin findet es richtig und angebracht, die anstehenden Fragen erneut zu bewerten und eine gemeinsame tragfähige Lösung zu finden."

SPD-Chefin Andrea Nahles hatte Berichten zufolge einen Brief an Merkel und CSU-Chef Horst Seehofer gesendet, um die Einigung zur Versetzung von Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen neu zu verhandeln. Nahles will sich um 17:30 Uhr dazu äußern.

