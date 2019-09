Seibert: Merkel und Johnson sprachen über Lage am Golf und Brexit

BERLIN (Dow Jones)--Regierungssprecher Steffen Seibert hat bestätigt, dass Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Dienstag in einem Telefonat mit dem britischen Premierminister Boris Johnson unter anderem über die Lage am Golf gesprochen hat.

"Themen des Gesprächs waren die Lage am Golf und der Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union", erklärte Seibert laut einer Mitteilung des Bundespresseamtes. Den Angaben zufolge wurde vereinbart, "den Austausch am Rande der UN-Vollversammlung nächste Woche fortzusetzen". Eine Sprecherin des Bundespresseamtes wollte auf Nachfrage aber keine weiteren Inhalte des Gesprächs konkretisieren.

Zuvor hatte bereits die britische Regierung über das Telefonat informiert und mit Blick auf die Angriffen auf zwei Öl-Anlagen in Saudi-Arabien erklärt, Merkel und Johnson seien sich über die "Notwendigkeit" einig gewesen, zusammenzuarbeiten und zusammen mit "internationalen Partnern eine gemeinsame Reaktion zu vereinbaren". Merkel und Johnson hoben demnach in dem Gespräch hervor, dass eine "weitere Eskalation der Spannungen in der Region" unbedingt vermieden werden müsse.

