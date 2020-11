Seibert: Videokonferenz von Merkel und Macron am Dienstag um 15 Uhr

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Regierungssprecher Steffen Seibert hat offiziell bestätigt, dass Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Dienstag mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron, Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz, EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und EU-Ratspräsident Charles Michel über die Frage islamistischen Terrors sprechen werde.

Eine entsprechende Videokonferenz finde am Dienstag um 15 Uhr statt, kündigte Seibert bei einer Pressekonferenz in Berlin an. "Nach den jüngsten entsetzlichen islamistischen Anschlägen... wird es um den islamistischen Terror gehen und darum, wie die Europäische Union entschlossen auf diese Bedrohungen reagieren kann", erklärte Seibert. Im Anschluss sei eine Pressekonferenz geplant.

