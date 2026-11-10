Seibu Giken öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

10.11.26 06:35 Uhr

Seibu Giken stellte am 09.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Seibu Giken hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 26,62 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 46,15 JPY je Aktie gewesen.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 5,38 Prozent auf 7,32 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 7,74 Milliarden JPY gelegen.

Redaktion Finanzen.net