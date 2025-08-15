DAX24.359 -0,1%ESt505.449 +0,3%Top 10 Crypto16,00 -4,7%Dow44.946 +0,1%Nas21.623 -0,4%Bitcoin100.567 +0,3%Euro1,1701 ±-0,0%Öl66,13 -1,1%Gold3.337 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 TUI TUAG50 UnitedHealth 869561 Novo Nordisk A3EU6F Commerzbank CBK100 RENK RENK73 Allianz 840400 Deutsche Bank 514000 Siemens Energy ENER6Y Intel 855681 Lilium A3CYXP Volkswagen (VW) vz. 766403 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Blick auf Trump-Putin-Gipfel: DAX geht stabil ins Wochenende -- Wall Street schließt uneins -- US-Regierung denkt wohl über Intel-Einstieg nach -- Bullish, Buffett Depot, Rüstungstitel im Fokus
Top News
Die Highlights im TecDAX: Gewinner und Verlierer der KW 33 im Überblick Die Highlights im TecDAX: Gewinner und Verlierer der KW 33 im Überblick
KW 33: So performten die MDAX-Aktien zuletzt KW 33: So performten die MDAX-Aktien zuletzt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Seil am Strommast kaputt: ICE bleibt in Köln liegen

16.08.25 05:49 Uhr

KÖLN (dpa-AFX) - Ein ICE mit 600 Fahrgästen an Bord ist am Abend in Köln stundenlang auf offener Strecke steckengeblieben. Der Zug war gegen das Tragseil eines Strommasts gefahren und konnte die Fahrt nicht fortsetzen, wie ein Sprecher der Bundespolizei sagte. Die Fahrgäste wurden aus dem ICE gebracht, gegen 21.30 Uhr hatten alle den Zug verlassen. Anschließend wurden sie mit einem Bus zum Bahnhof gebracht.

Wer­bung

Der defekte Zug sei in ein Werk nach Köln-Nippes geschleppt worden, sagte eine Bahnsprecherin. Die Oberleitung der Strecke sollte den Angaben zufolge in der Nacht repariert werden. Die Auswirkungen auf den Gleisverkehr seien aber gering, da alle Züge umgeleitet werden könnten. Wie lange der betroffene Streckenabschnitt noch gesperrt bleibt, war am frühen Morgen offen.

Laut Polizei wurde bei dem Vorfall niemand verletzt. Nach Angaben der Bahnsprecherin klagte ein Fahrgast über Kreislaufprobleme. Die Klimaanlagen in Zügen verfügen ihren Worten zufolge über eine Notstromversorgung und funktionieren grundsätzlich auch ohne Strom von der Oberleitung. Wie lange der Notstrom zum Betreiben der Klimaanlagen reichte, konnte die Sprecherin nicht sagen.

Der Vorfall ereignete sich laut Polizei gegen 17.30 Uhr. Betroffen war der Zeitung "Express" zufolge die Strecke zwischen Köln Messe/Deutz und Köln-Mühlheim./cht/DP/zb