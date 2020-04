Seit 72 Stunden kein neuer Corona-Fall in Gibraltar

GIBRALTAR (dpa-AFX) - Gute Corona-Nachrichten aus Gibraltar: In dem britischen Überseegebiet an der Südspitze der Iberischen Halbinsel wurde seit 72 Stunden kein neuer Fall des Virus Sars-CoV-2 mehr gemeldet, teilte die Regierung am Sonntagabend mit. Der letzte Anstieg der Infektionszahl sei am vergangenen Donnerstag registriert worden, als die Gesamtzahl auf 132 gestiegen war. Davon gelten 120 Patienten bereits wieder als gesund, zwölf Fälle sind noch aktiv. Tote in Zusammenhang mit dem Virus wurden in Gibraltar bislang nicht verzeichnet.

"Aber bitte werden Sie jetzt nicht unvorsichtig! Bitte befolgen Sie die Regeln, denn Leute werden sterben, wenn die Fallzahlen wieder steigen", sagte Gesundheitsminister John Cortes. "Wir haben die Welle alle zusammen in ein Plätschern verwandelt, aber erinnert Euch daran, dass das Meer ruhig wird und sich zurückzieht, bevor der Tsunami zuschlägt", warnte er.

In dem Gebiet mit seinen 33 000 Einwohnern wurden den Angaben zufolge bisher mehr als 1900 Tests durchgeführt. Somit wurden fast 5,8 Prozent der Menschen auf das Coronavirus untersucht, das ist vergleichsweise viel. In Gibraltar gilt seit dem 24. März eine 30-tägige Ausgangsbeschränkung. Die Menschen dürfen nur noch maximal mit einem Mitbewohner aus dem gleichen Haushalt hinaus, jedoch können sie - anders als in Spanien - auch spazieren gehen, joggen oder draußen mit ihren Kindern spielen./cfn/DP/mis