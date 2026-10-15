SEIWA: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

15.10.26 06:35 Uhr

SEIWA hat sich am 14.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.08.2026 beendeten Quartals geäußert.

Bei einem Gewinn je Aktie von 14,84 JPY wurde das EPS des Vorjahres getroffen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 11,64 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2,10 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,88 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net