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Sejal Glass stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Werte in diesem Artikel
Aktien
Sejal Glass Limited Registered Shs
736.00 39.90 5.73 %
Charts | News | Analysen

Sejal Glass hat am 13.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS lag bei 12,52 INR. Im letzten Jahr hatte Sejal Glass einen Gewinn von 7,95 INR je Aktie eingefahren.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 32,80 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,38 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 1,04 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.net

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