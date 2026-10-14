Sejal Glass stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

14.10.26 06:35 Uhr

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 32,80 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,38 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 1,04 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Das EPS lag bei 12,52 INR. Im letzten Jahr hatte Sejal Glass einen Gewinn von 7,95 INR je Aktie eingefahren.

Sejal Glass hat am 13.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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