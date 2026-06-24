Sekichu vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
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Sekichu hat am 24.06.2026 die Bücher zum am 31.05.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Das EPS wurde auf 46,63 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 38,43 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz lag bei 8,08 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 3,31 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 7,82 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.net
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