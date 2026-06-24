Sekichu vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Der Umsatz lag bei 8,08 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 3,31 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 7,82 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Das EPS wurde auf 46,63 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 38,43 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Sekichu hat am 24.06.2026 die Bücher zum am 31.05.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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