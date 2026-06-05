Sekisui House hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
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Sekisui House hat am 04.06.2026 das Zahlenwerk zum am 30.04.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Das EPS belief sich auf 0,57 USD gegenüber 0,350 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 4,30 Prozent auf 5,77 Milliarden USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6,02 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.net
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