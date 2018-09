Sektkellerei Schloss Wachenheim will die Dividende das neunte Jahr in Folge erhöhen

Die Sektkellerei Schloss Wachenheim AG (ISIN: DE0007229007) will eine Dividende von 0,50 Euro pro Aktie ausschütten. Damit erhöht sich die Gewinnausschüttung im Vergleich zum Vorjahr (0,48 Euro) um 4,2 Prozent. Dies wäre die neunte Dividendenerhöhung in Folge, wie der Konzern am Donnerstag mitteilte.

Auf Basis des derzeitigen Börsenkurses von 19,70 Euro ergibt sich eine aktuelle Dividendenrendite von 2,54 Prozent. Die Hauptversammlung findet am 29. November 2018 statt.

Das Unternehmen steigerte den Umsatz im Geschäftsjahr 2017/18 (30.06.) um 9,6 Prozent auf 324,5 Mio. Euro (Vorjahr: 296,1 Mio. Euro). Das operative Ergebnis (EBIT) legte um 7,4 Prozent auf 23,8 Mio. Euro zu. Der Konzernjahresüberschuss kletterte um 4,2 Prozent auf 16,4 Mio. Euro.

Die Sektkellerei Schloss Wachenheim wurde 1888 von den Brüdern Friedrich und Ludwig Böhm gegründet. 1996 erfolgte die Verschmelzung mit der Sektkellerei Faber aus Trier. Zu den Marken des Unternehmens zählen unter anderem Azzurro, Faber, Kleine Reblaus oder Schloss Wachenheim.

Redaktion MyDividends.de