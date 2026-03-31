Sektor-Neubewertung

Das Analysehaus Mizuho senkt das Kursziel für die D-Wave Quantum-Aktie aufgrund einer Neubewertung des Sektors. Trotzdem sehen Analysten langfristig weiterhin erhebliches Potenzial.

• Mizuho senkt Kursziel von 40 auf 31 US-Dollar

• Sektor-Neubewertung nach Branchenevents belastet Erwartungen

• Analysten sehen dennoch über 170 Prozent Aufwärtspotenzial



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D-Wave unter Druck - Analysten passen Erwartungen an

Die Aktie von D-Wave Quantum bleibt klar im Abwärtstrend. Seit Jahresbeginn hat das Papier rund 46 Prozent verloren, zuletzt ging es im NYSE-Handel zeitweise um weitere 5,02 Prozent auf 13,43 US-Dollar nach unten.

Vor diesem Hintergrund hat das Analysehaus Mizuho nun reagiert und sein Kursziel deutlich reduziert. Statt zuvor 40 US-Dollar trauen die Experten der Aktie nun nur noch 31 US-Dollar zu. Die Einstufung "Outperform" wurde jedoch bestätigt.

Brancheneinschätzung sorgt für Kurszielsenkung

Der Hauptgrund für die Anpassung liegt nicht primär im Unternehmen selbst, sondern in einer veränderten Sicht auf den gesamten Quantum-Computing-Sektor. Nach wichtigen Branchenereignissen wie der GTC-Konferenz und neuen Ankündigungen wurde die Entwicklungsperspektive neu bewertet.

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Dabei hat Mizuho nicht nur D-Wave, sondern auch Wettbewerber wie Rigetti Computing und IonQ mit niedrigeren Kurszielen versehen. Die langfristigen Erwartungen bleiben zwar hoch, kurzfristig wird der Weg jedoch als anspruchsvoller eingeschätzt.

So ging es auch für die Rigetti Computing-Aktie im NASDAQ-Handel zuletzt um 1,87 Prozent nach unten auf 13,94 US-Dollar. Die Papiere von IonQ sanken derweil um 2,13 Prozent auf 28,62 US-Dollar.

Ein zentraler Faktor ist der technologische Fortschritt im Bereich Quantum Error Correction sowie die zunehmende Integration von Quanten-, Grafik- und klassischen Prozessoren. Gleichzeitig verschärft sich der Wettbewerb um leistungsfähigere Systeme mit mehr als 200 logischen Qubits deutlich.

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Hohe Investitionen und ambitionierte Roadmaps

Parallel dazu treiben staatliche Förderprogramme und Investitionen die Branche voran. Großbritannien plant milliardenschwere Fördermaßnahmen, während auch Kanada und Unternehmen selbst erhebliche Mittel in die Entwicklung stecken. Diese Dynamik unterstreicht das langfristige Potenzial der Technologie, erhöht aber auch den Druck auf einzelne Unternehmen, ihre ambitionierten Ziele zu erreichen.

Trotz Kürzung bleibt das Potenzial enorm

Trotz der Kurszielsenkung bleibt Mizuho optimistisch und sieht weiterhin mehr als 100 Prozent Kurspotenzial. Auch der breitere Analystenkonsens zeigt ein klares Bild: Laut Daten von TipRanks sprechen sich alle 14 erfassten Analysten für einen Kauf der Aktie aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 38,33 US-Dollar, was einem impliziten Aufwärtspotenzial von rund 171 Prozent entspricht.

Allerdings gibt es auch kritische Stimmen. So gilt das neue Kursziel von Mizuho bereits als vergleichsweise vorsichtig unter den insgesamt optimistischen Einschätzungen. Zudem deuten Bewertungsmodelle darauf hin, dass die Aktie aktuell über ihrem fairen Wert liegen könnte.

Benedict Kurschat, Redaktion finanzen.net