Siemens Energy-Aktie in Rot: KI-Sorgen drücken, obwohl das Geschäft läuft
Rekordaufträge und Rekordgewinn: Trotzdem rutscht die Siemens Energy-Aktie ab, und eine neue Branchenstudie liefert dafür einen unbequemen Grund.
Werte in diesem Artikel
- KI-Sorgen und eine Barclays-Studie setzen Siemens Energy-Aktie unter Druck
- Rekordaufträge beim Konkurrenten ABB helfen der Branche nicht
- Steigende Zinsen machen den teuren KI-Ausbau riskanter
Die Siemens Energy-Aktie gehört am Dienstag zu den Verlierern im DAX. Im XETRA-Handel geht es zeitweise 0,74 Prozent auf 132,16 Euro abwärts, das Tagestief liegt bei 128,20 Euro. Belastend wirkt ein breiter Abverkauf bei Profiteuren des Rechenzentrumsausbaus, verstärkt durch eine skeptische Branchenstudie von Barclays.
Barclays sieht die Preismacht der Zulieferer schwinden
Barclays-Analyst George Featherstone verweist in seiner am Dienstag veröffentlichten Studie zu Rechenzentrumsausrüstern auf eine Vereinbarung zwischen Anthropic und dem Cloud-Anbieter Nscale über einen großen Zukauf an KI-Rechenleistung, über die Bloomberg unter Berufung auf Insider berichtet hatte. Der Deal legt laut Featherstone nahe, dass die Lieferkette Preise nicht mehr unbegrenzt erhöhen und Margen ausweiten kann. Hohe Risiken sieht er deshalb bei Anbietern von Energietechnik und nennt neben Siemens Energy ausdrücklich Siemens, ABB und Schneider Electric.
Siemens Energy im Sog von Siemens und ABB
Im DAX lagen Siemens, Infineon und HOCHTIEF mit Abschlägen ebenso weit hinten, Siemens war dabei zeitweise größter Indexverlierer. Rekordhohe Auftragseingänge des Schweizer Konkurrenten ABB konnten die Verluste bei Spezialisten für Automatisierung, Elektrifizierung und Energietechnik nicht bremsen.
Zinsen verteuern den KI-Ausbau
Hinter dem Abverkauf stehen wachsende Zweifel, ob sich die gigantischen KI-Investitionen von Alphabet, Amazon, Meta und Microsoft rechnen. Genau diese Ausgaben hatten die Rally bei Chip- und Energieinfrastrukturwerten getragen. Zugleich lassen inflationsbedingt steigende Marktzinsen die Kreditrisiken wachsen.
Belastend wirkten laut dpa-AFX außerdem hohe Energiepreise sowie die Ausschreitungen in Frankreich, die den Anleihemarkt verunsichern. So verweist die Nachrichtenagentur auf Nelson Yu von AllianceBernstein, der vermutet, dass die lange vorherrschende KI-Euphorie inzwischen auch „auf Zinsrealität“ treffen würde. Die LBBW nennt als Belastungsfaktor die massiven Ausschreitungen in Frankreich, die es der Regierung nach Einschätzung der Bank schwerer machen, den Staatshaushalt zu konsolidieren. Entsprechend groß bleibt die Unsicherheit am Anleihemarkt.
Siemens Energy-Aktie: Rekordzahlen als Gegengewicht
Operativ läuft es bei Siemens Energy rund. Im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2026, vorgelegt am 5. August, erreichte der Auftragseingang mit 17,9 Milliarden Euro einen Rekord. Der Gewinn vor Sondereffekten verdreifachte sich mehr als auf rund 1,6 Milliarden Euro nach 497 Millionen Euro im Vorjahresquartal. Die Prognose für das Geschäftsjahr 2026 bestätigte der Konzern und stellte eine Gewinnmarge vor Sondereffekten am oberen Ende der Spanne in Aussicht.
Analysten bleiben überwiegend zuversichtlich. JPMorgan-Analyst Phil Buller bestätigte erst gestern sein "Overweight"-Rating. Die Stimmung gegenüber dem Investitionsgütersektor sei bei einer Marketingreise in die USA pessimistisch gewesen, europäische Anbieter sieht er gegenüber US-Konkurrenten dennoch gut aufgestellt.
Am 11. November legt Siemens Energy in einem erweiterten Call die Zahlen zum vierten Geschäftsquartal vor. Davor zeigen die Quartalsberichte der großen US-Techkonzerne, ob die Investitionen in Rechenzentren hoch bleiben.
Martina Köhler, Redaktion finanzen.net
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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Bildquellen: Siemens Energy AG, Siemens Energy AG