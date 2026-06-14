DAX24.970 +1,4%Est506.264 +1,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,4900 +7,1%Nas25.889 +0,3%Bitcoin57.092 +0,8%Euro1,1615 +0,1%Öl83,02 -4,4%Gold4.346 +3,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SpaceX A42D4F Rheinmetall 703000 Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 SAP 716460 Lufthansa 823212 Deutsche Bank 514000 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 TUI TUAG50 Volkswagen (VW) vz. 766403 Microsoft 870747 Amazon 906866 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
USA und Iran einigen sich auf Abkommen: DAX steigt kräftig -- SpaceX-Aktie nach Rekord-IPO im Blick -- Chip-Aktien, Rheinmetall, Ölaktien, Allianz, Lufthansa, TUI, SoftBank, Samsung & Co. im Fokus
Top News
USA und Iran einigen sich auf Abkommen - Teheran erwägt wohl Gebühren für Schiffe nach 60-Tage-Frist USA und Iran einigen sich auf Abkommen - Teheran erwägt wohl Gebühren für Schiffe nach 60-Tage-Frist
Iran-Deal & SpaceX-Erfolg sorgen für gute Stimmung: DAX fest - 25.000er-Marke im Fokus Iran-Deal & SpaceX-Erfolg sorgen für gute Stimmung: DAX fest - 25.000er-Marke im Fokus
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Sektorbewertung

KI-Chip-Aktien auf Erholungskurs: Warum NVIDIA, AMD, Micron, Marvell & Co. von fallenden Ölpreisen profitieren

15.06.26 14:10 Uhr
KI-Chip-Aktien im Rallymodus: Warum NASDAQ-Aktien NVIDIA, AMD, Micron, Marvell & Co. vom Ölpreisrückgang profitieren | finanzen.net

Die jüngste Erholung der KI-Chipbranche setzt sich fort: Sinkende Ölpreise nach dem Friedensabkommen zwischen den USA und dem Iran sorgen für Entspannung.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
461,95 EUR 17,00 EUR 3,82%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Broadcom
337,15 EUR 7,25 EUR 2,20%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Intel Corp.
110,40 EUR 2,74 EUR 2,55%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Marvell Technology
252,10 EUR 5,50 EUR 2,23%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Micron Technology Inc.
911,40 EUR 59,70 EUR 7,01%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
178,98 EUR 2,70 EUR 1,53%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Rohstoffe
Ölpreis (Brent)
83,02 USD -3,78 USD -4,35%
News
Ölpreis (WTI)
80,16 USD -4,72 USD -5,56%
News
Indizes
S&P 500
7.495,4 PKT 63,9 PKT 0,86%
Charts|News|Analysen

• KI-Chip-Aktien setzen jüngste Erholung weiter fort
• Friedensabkommen zwischen USA und dem Iran treiben an
• Sektorbewertung auf dem Prüfstand

KI-Chip-Aktien wie NVIDIA, AMD, Intel, Micron, Marvell und Broadcom notieren am Montag im US-Handel deutlich fester. Den Anstoß gibt die Nachricht über ein US-iranisches Friedensabkommen, das die Straße von Hormus wieder öffnet und die Ölpreise stark drückt. Fallende Energiepreise mindern den Inflationsdruck, was Kapital zurück in Wachstumswerte lenkt. Für den Halbleitersektor kommt das zur rechten Zeit: Er steckt nach dem heftigen Sell-off Anfang Juni erst in der frühen Erholungsphase.

Was den Einbruch ausgelöst hatte

Broadcom meldete für sein zweites Fiskalquartal 2026 einen Umsatz von 22,19 Milliarden US-Dollar und übertraf damit den Konsens von 22,13 Milliarden US-Dollar. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag bei 2,44 US-Dollar gegenüber 2,39 US-Dollar, die erwartet wurden. Dennoch brachen die Kurse im Halbleiter-Sektor ein. Der KI-Chip-Umsatzausblick für das dritte Quartal von 16 Milliarden US-Dollar verfehlte die Analystenschätzung von 17,2 Milliarden US-Dollar, und Broadcom hob seine Jahresprognose nicht an. Micron verlor in den beiden Handelstagen danach 17 Prozent, Intel 9 Prozent und AMD 12,6 Prozent.

Die Erholung und ihre Treiber

Am 8. Juni zogen die Halbleiterwerte wieder an. Intel führte die Bewegung an, nachdem berichtet wurde, dass Google und NVIDIA das Unternehmen als Backup-Chiphersteller in Betracht ziehen. Und auch heute setzt sich die Bewegung fort: Micron führt die Gruppe an der NASDAQ mit einem vorbörslichen Gewinn von 8,29 Prozent auf 1.062,98 US-Dollar an. Die Papiere von AMD legen um 4,61 Prozent auf 535,18 US-Dollar zu. Die Anteilsscheine von Intel steigen derweil um 3,5 Prozent auf 128,93 US-Dollar, während es für Marvell um 4,65 Prozent auf 292,72 nach oben geht. Die NVIDIA-Aktie gewinnt unterdessen 1,82 Prozent auf 208,93 US-Dollar, während Broadcom um 3,04 Prozent auf 393,68 US-Dollar klettert.

Marvell und der strukturelle Wandel im Index

Parallel läuft ein Prozess, der über Tagesschwankungen hinausgeht. Marvell tritt am 22. Juni 2026 dem S&P 500 bei. Die Welle neuer Halbleiter-Aufnahmen ist selbst ein Signal: Unternehmen müssen unter anderem ein positives Gewinnprofil nachweisen, um sich zu qualifizieren. Dass jetzt mehrere Chip-Namen aufgenommen werden, zeigt, wie dauerhaft die KI-Nachfrage die Gewinne des Sektors angehoben hat.

Wo die Messlatte jetzt liegt

Die aktuelle Euphorie hat jedoch einen konkreten Prüfstein. Micron legt am 24. Juni seine Zahlen für das dritte Fiskalquartal vor. Ob die Erholung Bestand hat oder erneut dreht, dürfte sich an diesen Zahlen entscheiden. Ein weiteres Rekordquartal würde die These stützen, dass der Einbruch Anfang Juni eine technische Übertreibung war. Verfehlt Micron die eigene Guidance, steht die gesamte Sektorbewertung erneut zur Disposition.

Evelyn Schmal, Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: AMD (Advanced Micro Devices) und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: JHVEPhoto / Shutterstock.com, Below the Sky / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

DatumMeistgelesen

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
08.06.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
21.05.2026NVIDIA KaufenDZ BANK
21.05.2026NVIDIA BuyUBS AG
21.05.2026NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
21.05.2026NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
08.06.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
21.05.2026NVIDIA KaufenDZ BANK
21.05.2026NVIDIA BuyUBS AG
21.05.2026NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
21.05.2026NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
18.03.2026NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
20.11.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen